В Сербии взорвалась фабрика по производству противоградовых ракет

Во вторник, 23 ноября, в Сербии произошел взрыв на фабрике, где производятся противоградовые ракеты. В результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Авария произошла на предприятии Ede pro в Лештани в пригороде Белграда, которое занимается производством деталей для ракет, ракетных турбомоторов и топлива.

В этой части Белграда ощущались также сильные взрывы.

На территории работают службы экстренной помощи.

Причины взрыва на фабрике пока не известны.