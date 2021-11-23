В Сербии взорвалась фабрика по производству противоградовых ракет
Во вторник, 23 ноября, в Сербии произошел взрыв на фабрике, где производятся противоградовые ракеты. В результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Авария произошла на предприятии Ede pro в Лештани в пригороде Белграда, которое занимается производством деталей для ракет, ракетных турбомоторов и топлива.
В этой части Белграда ощущались также сильные взрывы.
На территории работают службы экстренной помощи.
Причины взрыва на фабрике пока не известны.