Значительное похолодание и солнце: прогноз погоды на 24 ноября

В Украине продолжается стремительное похолодание. К середине недели даже днем в некоторых областях будет морозная погода﻿, а ночью температура и вовсе упадет до -9°С. При этом, снег синоптики обещают разве что в центре страны.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В среду, 24 ноября, во всех западных, центральных и большинстве южных областей, а также в Крыму ожидается температура около 1-6°С днем и от -7°С в центре до 1°С ночью. В северных же и восточных областях будет холоднее всего – от -1°С до 3°С днем и от -9°С на востоке до -4°С ночью. И самой теплой областью окажется Одесская – там обещают 5-7°С днем и от -2°С до 0°С ночью.

Из осадков 24 ноября ожидается, разве что, небольшой снег в центре страны. По всей территории будет сухо и облачно с прояснениями. Ожидаемая средняя скорость ветра по стране – 7-18 км/час. В Крыму местами возможны шквалы до 22 км/час. Наименее ветрено будет на юге и на востоке – около 4-14 км/час в среднем.

В столице Украины, Киеве﻿, 24 ноября ожидается температура воздуха от 0°С до 3°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и пасмурная погода с прояснениями.