Делегация МАГАТЭ приехала на хранилище ядерных отходов на ЧАЭС

Сегодня, 23 ноября, инспекция Международного агентства по атомной энергии прибыла на хранилище отработанных ядерных отходов-2, которое расположено на территории Чернобыльской АЭС, сообщает Деловая столица.

"На ХОЯТ-2 Чернобыльской АЭС проводится инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществляется инспекторами Агентства с участием инспектора Госатомрегулирования" , — сказано в сообщении Госатомрегулирования.﻿

Инспекция проверяет отсутствие незаявленного ядерного материала и незаявленной ядерной деятельности.