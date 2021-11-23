США ввели санкции против компании и судна, связанных с "СП-2"

Министерство финансов Соединенных Штатов ввели новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В частности, под ограничения попали компания Transadria Ltd и находящийся в ее собственности корабль "Марлин".

Согласно данным Минфина США, компания Transadria Ltd базируется на Кипре. В то время как судно "Марлин" ходит под флагом России.

19 января США ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".