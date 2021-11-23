Укрзализныця готовится к транспортировке больших объемов импортного угля

АО "Укрзализныця" готовится к транспортировке импортного угля, особенно большой объем которого ожидает в декабре – свыше 1 млн тонн, сообщил, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовимся к транспортировке угля. Понятное дело, что уголь будет приходить в морпорты и дальше развозиться по украинским ТЭС. Особенно большой объем планируется на декабрь. Те цифры, которые я видел, там больше миллиона тонн на декабрь планируется. И это только по морю. Опять же, уголь едет не только морем… Есть грузы из Польши, должны быть контракты из Казахстана", – сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эксклюзивном интервью агентству".

Вместе с тем, по его мнению, "Укрзализныце" не грозят отключения электроэнергии.

"Что касается "Укрзализныци" – она все-таки объект критической инфраструктуры, и я не верю, что что-то будут отключать. Тем более по тому, что коммуницируется в правительстве, никаких веерных отключений не планируется в принципе", – отметил министр.

Как сообщалось, после прибытия 20 ноября первой из семи законтрактованных "ДТЭК Энерго" партий угля из США и Колумбии, которая идет ПАО "Центрэнерго", еще одна партия ожидается в ноябре, четыре – в декабре и одна – в январе. По данным компании, объем каждой партии составляет от 40 тыс. тонн до 75 тыс. тонн, суммарный объем поставок – почти 470 тыс. тонн.

Помимо поставок угля морем ДТЭК ожидает уголь из Польши, с которой подписано два соглашения на 340 тыс. тонн энергетического угля. Общий объем уже законтрактованного угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн.

Что касается "Центрэнерго", то по словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас идет работа над поставками законтрактованных компанией 660 тыс. тонн угля в Казахстане морем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных путей.