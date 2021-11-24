Взвешивание в движении: как сохраняют украинские дороги

По данным Госстата, только в течение января-сентября 2021 года, грузовые перевозки по Украине достигли 162 млн тонн. Это на 18% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году, сообщает 24 Канал.

Контроль за соблюдением перевозчиками норм нагрузки — это важный фактор для сохранения украинских дорог. С 1 октября по 9 ноября, инспекторами Укртрансбезопасности было составлено 949 постановлений о нарушениях, зафиксированных WIM-комплексами, на сумму почти 17 миллионов гривен. Что правда, уплачено с них лишь чуть больше одного миллиона.

Система взвешивания в движении – инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм, который второй год внедряет Укравтодор. Каждая площадка WIM комплексно собирает информацию об автомобилях, которые движутся по дороге, в режиме реального времени.

Оборудование монтируется в верхнем слое покрытия или на пролетных строениях мостов и путепроводов. Датчики фиксируют параметры транспортного средства-общий вес, распределение веса по осям, количество осей, скатность, габариты, скорость, номерные знаки. Комплекс WIM фиксирует превышение установленных норм и отправляет данные в центр обработки данных. Инспектор проверяет их, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление направляется владельцу транспортного средства или директору компании, по которой это транспортное средство зарегистрировано.

Автоматизация сбора данных минимизирует коррупционные риски и устраняет выборочное взвешивание транспортных средств. Данные, зафиксированные с помощью средств фото и видеосъемки, в том числе в автоматическом режиме становятся основанием для наложения штрафов (или их обжалования).

Сейчас не осталось ни одной области, где бы ни строились площадки взвешивания в движении. До конца 2021 года запланировано устройство 102 комплексов на основных транспортных коридорах страны.

Статистику о проценте потенциальных нарушителей относительно общего трафика грузовиков Укравтодор собирает с прошлого года. В прошлом году было зафиксировано, что каждый четвертый-пятый автомобиль ехал с нарушением габаритно-весовых ограничений.

Для сравнения – данные с 23 площадок первой очереди в апреле, августе и октябре 2021 года. Процент нарушений значительно снизился. Заметьте, что количество взвешенных транспортных средств при этом увеличилось.

Ярким примером положительных изменений является сравнение количества взвешиваний к количеству потенциальных нарушителей. Мы видим, что после введения автоматического наложения штрафов, количество нарушений уменьшилось в 30 раз.