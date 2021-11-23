Брюссель пригрозил санкциями всем причастным к перевозке мигрантов

Евросоюз готов вводить санкции против любых физических лиц и организаций, которые содействуют перевозке мигрантов из ближневосточных стран к границам ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы вводить санкции против всех тех, кто принимает участие в этой перевозке людей: авиакомпании, аэропорты, турагенты, против всех" , - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая по видеосвязи из Душанбе.

ЕС ранее модифицировал санкционный режим против Белоруссии, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис. При этом о конкретных новых мерах Брюссель пока не объявлял.

Европейская сторона намерена добиться ускорения процесс возвращения на родину нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Белоруссии, заявил во вторник заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"У нас есть идея. Она предусматривает ускорение процесса возвращения мигрантов домой" , - сказал он на брифинге в Брюсселе.

По его словам, "много новых самолетов вылетят из Белоруссии (чтобы вернуть мигрантов на родину - ИФ)".