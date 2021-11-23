"Одесской политехнике" предоставлен статус национального университета
Государственному университету "Одесская политехника" присвоен статус национального. Соответствующий указ президента №593/2021 размещен на сайте главы государства, сообщает УНИАН.
Указом предусматривается поддержать предложение Кабинета министров о предоставлении государственному университету "Одесская политехника" статуса национального и в дальнейшем именовать его - Национальный университет "Одесская политехника".
Указ датирован 23 ноября.
Одесская политехника: что известно
Государственный университет "Одесская политехника" был основан в 1918 году, он считается старейшим техническим заведением высшего образования на юге Украины. "Одесская политехника" подчиняется Министерству образования и науки Украины. В его составе действуют 15 учебно-научных институтов и факультетов, 64 кафедры. Также на его базе работают три колледжа - в Одессе, Херсоне и Новой Каховке, и высшее профессиональное училище в Березовке Одесской области.
В университете учатся 6618 человек на очной, заочной и параллельной формах обучения.