Корниенко объяснил, почему Тищенко не наказали нападение на Лероса
По словам первого вице-спикера, бывшего главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, для наказания Тищенко за препятствование выступлению внефракционного Гео Лероса необходимо обращение в регламентный комитет, И вообще, как отметил Корниенко, Тищенко "эмоционально отреагировал" на выступление Лероса, но "он же его не избивал", сообщает Вести.
Как уточнил Корниенко, регламент Рады предусматривает применение санкций против народных депутатов, в первую очередь, за высказывания.
"Именно относительно Николая Николаевича – он ничего не сказал, он просто действовал. Чтобы выходить на уровень запрета или ограничения действий депутатов, нужно идти на дискуссию, которая очень нам всем нравится в парламенте, но которая пока что для Украины является фантастикой – это дискуссия о так называемых парламентских приставах. Это специальный правоохранительный орган, он есть во многих странах мира, который может применять санкции в отношении неприкасаемых депутатов", – рассказал Корниенко.