Корниенко объяснил, почему Тищенко не наказали за нападение на Лероса

По словам первого вице-спикера, бывшего главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, для наказания Тищенко за препятствование выступлению внефракционного Гео Лероса необходимо обращение в регламентный комитет, И вообще, как отметил Корниенко, Тищенко "эмоционально отреагировал" на выступление Лероса, но "он же его не избивал", сообщает Вести.

Как уточнил Корниенко, регламент Рады предусматривает применение санкций против народных депутатов, в первую очередь, за высказывания.