Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир (Lagevrio) компании Merck. Регулятор рассчитывает выдать разрешение в течение нескольких недель, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"EMA оценит преимущества и риски Lagevrio в сжатые сроки и может выдать свое заключение в течение нескольких недель, если представленные данные будут достаточно надежными и полными, а также продемонстрируют эффективность, безопасность и качество лекарства", - отмечается в релизе ЕМА.
Молнупиравир разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Пероральный препарат снижает способность SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19 - размножаться в организме человека.
Ранее Merck запросила разрешение на использование таблеток в США.