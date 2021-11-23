ВСУ отработали тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов"

ВСУ отработали тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали на полигоне "Широкий лан" новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин". Они использовались в комплексе ночью и в условиях плохой видимости, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы приобрели и получили у партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что значительно увеличило военный потенциал ВСУ. Это, в частности, разведочно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", - сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он добавил, что на полигоне отрабатывалась новая тактика применения беспилотников и ПТРК с учетом боевого опыта в районе операции Объединенных сил (ООС). По его словам, "Байрактары" и "Джавелины" применялись в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.

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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
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Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)

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