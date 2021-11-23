Поезда харьковского направления временно изменят маршруты и расписание

Для выполнения плановых ремонтных работ на станции Люботин АО "Укрзализныця" временно меняет расписание поездов харьковского направления на период с 15 по 20 декабря, сообщает УНИАН.

Изменение времени отправления и задержки в пути до 30 минут коснутся 16 поездов, проходящих через Харьков. Это будет отражено в расписаниях, в системе продаж и непосредственно в билетах уже 24 ноября.

Кроме того, для рейсов №142/141-114/113 Львов - Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова.

Таким образом, с 15 по 20 декабря из рейса Львов - Бахмут - Львов будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков, зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

А из маршрута Ивано-Франковск - Константиновка - Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.