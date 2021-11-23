Госдеп США обещает продолжить давить санкциями "СП-2"

США будут вводить новые санкции против российского магистрального газопровода "Северный поток-2"﻿. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Деловая столица.

По его словам, ограничения будут вводиться согласно закону "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

"Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода" , — заявил он.

Соединенные Штаты 22 ноября объявили о решении ввести дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". В России назвали новые санкции США в отношении "Северного потока-2" незаконными и неправильными.