Депутаты Ирпенского совета возмутились из-за неприличной рекламы

Депутаты городского совета Ирпеня планируют обратиться к министру внутренних дел Денису Монастырскому из-за билбордов с рекламой недвижимости, в которой использован каламбур с привлечением числа Пи, сообщает Большой Киев.

“Звонили из офиса Уполномоченного по защите государственного языка по поводу печально известной рекламы в Ирпене. Спрашивали, можем ли мы навести порядок самостоятельно на городском уровне. Ибо жалобы от ирпинцев пошли к ним вверх. Завтра буду предлагать рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Ирпенского горсовета по регламенту, депутатской этике и внутренней политике, выявления и противодействии коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами и информационной политики. Одна попытка уже была, не хватило голосов. Также этот вопрос уже рассматривала комиссия Киевского облсовета. Но билборды висят до сих пор уже больше месяца», – написал у себя в Facebook депутат фракции «Европейская Солидарность» Тимур Нагалевский.

Реклама, о которой идет речь, в своем слоге обыгрывает звучание 3,14, то есть математической константы Пи. Выходит несколько неприличный контекст.

Нагалевский также намекнул на "причастность" местных властей к установке "креативных" билбордов.

“Обратился к Ирпенскому городскому председателю с просьбой, чтобы он обратился к конечному бенефициарию компании, которая рекламируется таким образом и является лидером политической партии, которую представляет городской голова и крупнейшая фракция в городском совете. Мэр заверил, что обратится и к бенефициарию, и к его рекламной кампании, которая монопольно держит рынок наружной рекламы в городе. Если и после этого ничего не будет решено, то я с коллегами по городскому совету готов предложить обратиться вместе с Уполномоченным по государственной защите языка и Уполномоченным президента Украины по правам ребенка в Министерство внутренних дел и лично к Денису Монастырскому“, – отметил представитель “ЕС”.

Он не назвал никаких фамилий, но известно, что мэр Ирпеня Александр Маркушин является представителем партии "Новые лица". Главой партии является бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк.