В Нидерландах ввели штраф за несоблюдение дистанции

В среду, 24 ноября, вступает в силу обязательное соблюдение социальной дистанции, а при ее нарушении грозит штраф до 96 евро, сообщает Деловая столица.

Согласно информации нидерландских СМИ, соответствующее правило было введено на фоне того, что в стране стремительно ухудшается ситуация с распространением коронавируса.

В Нидерландах убеждены в том, что социальное дистанционирование является одним из важнейших правил, которое должно положительно повлиять на борьбу с заболеванием.

Обязательство распространяется на всех в возрасте от 18 лет, однако не на членов одной семьи и не на заведения общественного питания. В то же время правило не будет действовать и в других ситуациях, где соблюдение дистанции невозможно.