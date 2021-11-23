В Турции из-за обвала лиры начались протесты

В Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Такой катастрофы в истории республики не было" , - сказал Кемаль Килидароглу, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии, обвиняя в падении валюты президента Реджепа Эрдогана, возглавляющего страну с 2003 года, информируют местные СМИ.

К вечеру 23 ноября 13,4 лир давали за один доллар. После рекордного падения национальной валюты люди опасаются роста цен на продукты.

Жители Анкары и Стамбула вышли на улицы со своими кастрюлями и сковородами, чтобы выразить протест против обрушения национальной валюты.

В городе Батикент вблизи турецкой столицы граждане скандировали лозунги "Отставка Эрдогана" и "Правительство в отставку".

В Стамбуле члены Рабочей партии Турции сделали заявление для СМИ перед Центральным банком после марша. Также в акциях протеста приняли участие члены Коммунистической партии Турции. Полиция перекрыла стамбульскую площадь Таксим.

ODTÜ'de öğrenciler "ODTÜ ayakta, #hükümetistifa" sloganlarıyla yürüyüşe başladı Dolar'ın aralıksız olarak yükselmesine karşı tepki gösteren ODTÜ'de öğrenciler eyleme başladı. #Dolar12TL pic.twitter.com/os7Wl3hPV9 — Esra Tokat (@tokatesraa) November 23, 2021