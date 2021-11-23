В Канаде Uber Eats начнет доставлять марихуану

В Канаде в провинции Онтарио сервис Uber Eats начнет доставлять марихуану, сообщает InfoResist.

В Uber Eats появится специальный раздел сети Tokyo Smoke, через который пользователи смогут заказать каннабис. Забрать заказ можно в течение часа после подтверждения возраста в приложении.

Точная дата запуска новой услуги неизвестна, сейчас приложение работает в тестовом режиме. Также пока нет информации о том, станет ли услуга доступна в других районах Канады.

«Мы будем продолжать внимательно следить за правилами и возможностями по каждому рынку. И по мере развития местных и федеральных законов мы будем изучать возможности с продавцами, которые работают в других регионах», – отметил представитель Uber.

Согласно канадскому законодательству, употребление марихуаны легализовали с 2018 года, однако ее доставка до сих пор незаконна. В компании считают, что партнерство с Tokyo Smoke поможет преодолеть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный и легальный каннабис.

Рынок марихуаны в Канаде оценивается примерно в 4 млрд долларов. Согласно прогнозам отраслевой исследовательской компании BDS Analytics, к 2026 году продажи в стране вырастут до 6,7 млрд долларов.