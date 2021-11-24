ВВС Украины отработали удары по наземным целям

Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", сообщает Интерфакс-Украина.

"Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря" , – говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВС Украины на странице в Фейсбук во вторник вечером.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило захвативший террористами военно-транспортный самолет Ан-26. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические меры.

В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.