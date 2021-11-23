Высшие военачальники США и РФ обсудили вопросы безопасности

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым по поводу «ряда вопросов безопасности», сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер.

"Телефонный разговор состоялся в ﻿продолжение общения двух лидеров с целью снижения рисков и урегулирования конфликтов на оперативном уровне" , — говорится в заявлении.

В то же время, отмечается, что стороны договорились не разглашать детали разговора.