Высшие военачальники США и РФ обсудили вопросы безопасности
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым по поводу «ряда вопросов безопасности», сообщает Укринформ.
Об этом заявил спикер Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер.
"Телефонный разговор состоялся в продолжение общения двух лидеров с целью снижения рисков и урегулирования конфликтов на оперативном уровне", — говорится в заявлении.
В то же время, отмечается, что стороны договорились не разглашать детали разговора.