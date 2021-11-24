24 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День эволюции, Международный день вина "Карменер", сообщает УНИАН.

В США - День семейных опекунов, День Ди Би Купера, День "Что тебе нравится в Америке", Дурацкая среда, День вашего уникального таланта, День музыкального автомата, День "Один на один с фартуком", День сардин, День коричневых локонов, День завоевания друзей и оказания влияния на людей, в Турции - День учителя, в Португалии - День научной культуры, в Конго - День революции, в Таджикистане - День Государственного флага, в Индии - День мученичества гуру Тегха Бахадура, День Лачита.

Памятные даты 24 ноября, годовщины и события

В 1642 году голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный его именем.

В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу "Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь". Это издание разошлось за один день.

24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. Изобретение заключалось в том, что на несущую проволоку навивались спирали, заканчивающиеся шипами. Именно такая конструкция колючей проволоки, которая была проста и надежна, первоначально использовалась для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало толчок к развитию пастбищного скотоводства.

В 1971 году Ди Би Купер (псевдоним американского преступника) захватил самолёт Boeing 727 компании Northwest Airlines, следовавший из Портленда в Сиэтл. Получив выкуп в 200 тысяч долларов, угонщик выпустил пассажиров, заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах на северо-восток от Портленда. Несмотря на продолжительное расследование, ФБР не удалось ни установить личность угонщика, ни выяснить его дальнейшую судьбу, и в июле 2016 года расследование было официально приостановлено. Случай с Купером остаётся единственным нераскрытым угоном самолёта в истории коммерческой авиации.

В 1992 году вблизи Гуйлиня потерпел крушение самолёт Boeing 737-3Y0 компании China Southern Airlines. Погибли 142 человека. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в КНР.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 ноября чтит память преподобного Федора Студита. В народе считается, что именно с этого дня начинает стынуть земля. Другое название праздника "Федор Заметуха".

Что сегодня нельзя делать

Не устраивайте сватовство и свадьбу - супружеская жизнь будет несчастливой. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями - есть риск спровоцировать конфликт.

Приметы на 24 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

яркое солнце - вскоре похолодает;

мокрый снег - в течение недели наступит оттепель;

на улице тепло - зима будет теплой, и наоборот.

Именины 24 ноября

Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Фёдора и Евгения.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева.