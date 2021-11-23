В ТКГ отметили снижение динамики паспортизации жителей ОРДЛО

В Кремле утратили интерес к паспортизации жителей ОРДЛО после выборов в Госдуму. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает Новое время.

В эфире Украина 24 он объяснил, что процесс активной паспортизацию жителей временно оккупированных территорий закончился после окончания выборов в Госдуму РФ.

«Сейчас паспортизация проводится очень вяло. У меня нет цифр, я не верил бы российским цифрам, потому что даже на сайте МВД России одни сообщения о паспортизации опровергают предыдущие. Поэтому здесь разная может быть статистика. Единственное, о чем можно абсолютно уверенно говорить — динамика заметно снизилась, интерес к этому процессу в Кремле сейчас исчез» , — говорится в сообщении.

Гармаш добавил, что в так называемых республиках очередь на получение российского паспорта сформирована до 2025 года, поэтому выдача паспортов жителям оккупированных территорий продолжится.

По данным пресс-службы украинского омбудсмена, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили от оккупационных властей 1,42 млн так называемых паспортов.