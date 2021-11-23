Таксисты в Киеве хотят поднять цену проезда почти на половину

Стоимость проезда в такси в Киеве повысят сразу же после повышения цен на проезд в городском транспорте, либо ж с повышением стоимости топлива. Об этом заявил в эфире телеканала "Киев" председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев, сообщает Зеркало недели.

По его словам, службы вынуждены будут повысить базовую цену на 40%. Так, поездка на 10 километров станет дороже примерно на 40 гривен. Стоимость одного километра проезда увеличится с 6 до 10 гривен.