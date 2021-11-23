Bellingcat не нашла доказательств "слива" Ермаком данных о "вагнеровцах" Лукашенко

Журналисты-расследователи Bellingcat искали, но не нашли подтверждения "слухов" о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы предупредил диктатора Беларуси Александра Лукашенко о пребывании на территории страны боевиков ЧВК Вагнера и призвал задержать их. Об этом сказал журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Лига.net.

"Правда ли, что западные спецслужбы перехватили звонок Андрея Ермака руководителю Администрации президента Беларуси, где он прямо сообщил о том, что "к вам едут вагнеровцы, задержите их"?" , – спросил Гордон.

"Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, то может быть мы бы узнали, есть ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… мы искали-искали… не нашли ", – ответил Грозев.

17 ноября Bellingcat опубликовала расследование об операции против ЧВК Вагнера. У Зеленского заявили, что версия Bellingcat подтверждает позицию ОП, а также что расследование продолжается по трем направлениям.