В зоне ООС ранило бойца ВСУ

На Донбассе во вторник, 23 ноября, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов: ранен один украинский защитник. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил, сообщает Корреспондент.

По данным﻿ военных, в направлении Зайцевого незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, возле Верхнеторецкого - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное" , - отметили в пресс-службе.

В ответ на действия сепаратистов украинские бойцы открывали огонь, заставив таким образом противника прекратить обстрелы.