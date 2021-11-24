В Раду внесен законопроект о продлении особого статуса Донбасса

В Верховной Раде во вторник, 23 ноября, зарегистрировали законопроект №6342 о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса, сообщает Корреспондент.

Так, авторы документа﻿, среди которых в основном члены фракции Слуга народа, предлагают в очередной раз продлить действие статьи 1 закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей от 16 сентября 2014 года.

Действие статьи 1 закона об особом статусе Донбасса продлевают ежегодно с 2014 года. Текст нового документа пока не обнародован.