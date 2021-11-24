Запад отреагирует очень жестко - Резников об атаке РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам переговоров с американским и британским коллегами заявил, что данные разведслужб трех государств по наращиванию войск РФ у украинской границы совпадают, сообщает Корреспондент.

"У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами - выводы одинаковые. Режим риска нам понятен" , - отметил﻿ министр обороны.

Он подчеркнул, что государства-партнеры Украины проведут консультации на уровне Евросоюза и НАТО, однако уже сейчас они дали четко понять, что Киев не останется наедине с Москвой в случае вторжения.

По словам Резникова, речь идет не о выражении беспокойства, а об "очень жесткой реакции" - от экономических и политических санкций до увеличения помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.

Отметим, накануне о запланированных консультациях по вопросу Украины на уровне НАТО сообщили и в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс уточнил, что, вероятно, переговоры пройдут в ближайшее время.