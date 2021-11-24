Как может выглядеть iPhone в будущем: что известно

Компания Apple готовится выпустить стеклянный смартфон с шестью дисплеями – по одному на "каждую сторону шестистороннего прозрачного корпуса". Они смогут обеспечить дополнительную ширину изображения, сообщает Обозреватель.

Как рассказал Daily Mail, у нового устройства будет полностью стеклянный корпус. Компания уже получила патент на выпуск стеклянных устройств: iPhone, Apple Watch и компьютера Mac от Управления по патентам и товарным знакам США.

Apple планирует сделать стенки корпуса разными по толщине для того, чтобы повысить прочность таких гаджетов.
Apple планирует сделать стенки корпуса разными по толщине для того, чтобы повысить прочность таких гаджетов. Источник: Concepts iPhone

В описании модели гаджета сказано, что его пользователь сможет перетаскивать иконки приложений с одного экрана на другой, огибая корпус пальцем. Кроме этого владелец сможет уменьшать или увеличивать громкость музыки или разговора, просто сдавливая стороны телефона.

Среди кнопок, которые скользят по поверхности устройства: wi-fi, громкость, музыка, телефонная книжка, фото, видео и многие другие приложения, уже знакомые тем, кто пользуется продукцией компании Apple. Перетащить их на другую сторону можно будет даже во время разговора.

Корпус задает внутренний объем и содержит различные функциональные элементы.
Корпус задает внутренний объем и содержит различные функциональные элементы. Источник: Patenty Apple

В патенте сказано, что изображение в данной модели может выводиться на все шесть сторон.

Также ALL-GLASS можно будет использовать для различных специальных задач. Например, с его помощью можно измерять прикладываемое усилие, оценивая степень деформации стеклянных областей.

По словам представителей Apple, устройство будет выглядеть "визуально и тактильно бесшовным", так что весь телефон будет выглядеть так, как будто он сделан из цельного куска стекла. Запатентованный дизайн получил название "стеклянный брус" ('single slab of glass).

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