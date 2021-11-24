Минздрав закупил ноутбуки для медцентров вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения закупило ноутбуки для медицинских учреждений, которые делают прививки от COVID-19, сообщает Укринформ.

"Учреждения здравоохранения, которые проводят вакцинацию украинцев от COVID-19, получат новые ноутбуки. Министерство здравоохранения сегодня отгрузило со склада 372 новых ноутбука и оптические мышки", — заявили в Минздраве.

Новую технику отправили во все регионы Украины.

“Министерство закупило новую технику, чтобы облегчить работу наших врачей. На сегодняшний день медицинские записи о пациентах вносятся в электронную систему здравоохранения. Поэтому обеспеченность портативными компьютерами – это необходимость, в которой мы пытаемся помочь" , – отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

На сегодняшний день в электронной системе здравоохранения работают свыше 5 тыс. медицинских учреждений. В ЭСЗ внесены свыше 523 млн электронных медицинских записей, в частности, визиты, диагнозы, назначения и заключения о пациенте.

Пользуются электронной системой здравоохранения в общей сложности свыше 32 млн украинцев, которые выбрали своего семейного врача.

В общей сложности с начала кампании по вакцинации против COVID-19 для обеспечения учреждений здравоохранения необходимой техникой по инициативе Минздрава было закуплено 597 ноутбуков и оптических мышек за средства совместного со Всемирным банком проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".