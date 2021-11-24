США возобновят переговоры с талибами

Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами на следующей неделе в Катаре, в ходе которых обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.﻿ Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Украинская правда.

Как информируют СМИ, американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст в ходе двухнедельных переговоров.

Стороны обсудят "наши жизненно важные национальные интересы", отметил Прайс. Среди них: