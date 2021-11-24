В случае вторжения России, ВР соберется через несколько часов - Корниенко

В случае российской агрессии против Украины, Верховная Рада готова собраться срочно, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил первый заместитель председателя парламента, представитель правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть… У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов» , – указал вице-спикер.

Он сообщил, что в случае непленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень специальных мер по защите парламентариев, чтобы принять решение.