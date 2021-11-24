В Киеве из-за снегопада зафиксировано 25 ДТП за вечер

На дорогах украинской столицы вечером во вторник, 23 ноября, из-за снегопада произошло по меньшей мере 25 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные привел первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Корреспондент.

"С первым снегом, киевляне! Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта" , - написал﻿ Белошицкий.

Такую ситуацию на трассах Киева в условиях непогоды чиновник связал с тем, что некоторые владельцы авто до сих пор не сменили шины на своем транспортном средстве на зимние, и призвал сделать это.