В Киеве из-за снегопада зафиксировано 25 ДТП за вечер
На дорогах украинской столицы вечером во вторник, 23 ноября, из-за снегопада произошло по меньшей мере 25 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные привел первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Корреспондент.
"С первым снегом, киевляне! Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта", - написал Белошицкий.
Такую ситуацию на трассах Киева в условиях непогоды чиновник связал с тем, что некоторые владельцы авто до сих пор не сменили шины на своем транспортном средстве на зимние, и призвал сделать это.
"В осенне-зимний период необходимо менять шины на своем авто на зимние - они при низких температурах сохраняют свою эластичность, а значит, гарантируют лучшее сцепление и сокращают тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обмерзших дорожных покрытиях", - напомнил Белошицкий.