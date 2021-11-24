В Сирии заявили о гибели мирных жителей после авиаудара Израиля

Армия Сирии заявила о двух погибших мирных жителях после авиаудара Израиля, сообщает Лента.Ру.

Согласно информации агентства SANA, еще семь человек получили ранения в результате атаки на город Хомс. Накануне в Сирии сообщили об отражении атаки израильских вооруженных сил над Хомсом.

"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб" , — говорится в заявлении.

23 ноября стало известно, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» убили четверых сирийских военных сразу в нескольких районах провинций Хамо и Алеппо.