В Сирии заявили о гибели мирных жителей после авиаудара Израиля
Армия Сирии заявила о двух погибших мирных жителях после авиаудара Израиля, сообщает Лента.Ру.
Согласно информации агентства SANA, еще семь человек получили ранения в результате атаки на город Хомс. Накануне в Сирии сообщили об отражении атаки израильских вооруженных сил над Хомсом.
"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.
23 ноября стало известно, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» убили четверых сирийских военных сразу в нескольких районах провинций Хамо и Алеппо.