Байден отправился на каникулы

Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы. Об этом заявили в Белый доме, сообщает РИА Новости.

Журналисты президентского пула сообщили, что Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.

Согласно расписанию Байдена, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий. В четверг в США отмечается национальный праздник - День благодарения, и многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родственников.

На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров", когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

"Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать" , - заверила Псаки.