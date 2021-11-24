Байден отправился на каникулы
Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы. Об этом заявили в Белый доме, сообщает РИА Новости.
Журналисты президентского пула сообщили, что Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.
Согласно расписанию Байдена, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий. В четверг в США отмечается национальный праздник - День благодарения, и многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родственников.
На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров", когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.
"Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать", - заверила Псаки.
"У него есть безопасные телефонные линии, его сотрудники едут с ним. И я думаю, что американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары - ред.)", - добавила Псаки.