Япония продаст часть запасов нефти для стабилизации рынка

Власти Японии планируют продать около 4,2 млн баррелей нефти из своих запасов для стабилизации цен на рынке, сообщает Газета.ru.

Согласно информации японских СМИ, продажу планируют завершить до конца этого года, а поставку осуществить до марта 2022 года. Всего в резерве у Японии находится около 4627 млн баррелей нефти, что покрывает потребности в течение 235 дней.

Профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи сказал, что правительство может выставить на продажу 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов частных компаний.