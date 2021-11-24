В горах Грузии погиб владелец футбольного клуба

Во вторник, 23 ноября, в Казбегском муниципалитете Грузии возле вершины Дедаэна спасателями было обнаружено тело известного бизнесмена и владельца футбольного клуба Зестафони Илии Кокаи, сообщает Новое время.

Согласно данным грузинских СМИ, 65-летний Кокая погиб при восхождении на вершину.﻿ Погибший бизнесмен увлекался альпинизмом. В прошлом месяце Кокая поднялся на самую вершину африканского континента Килиманджаро (5 тыс. 895 м) на границе Танзании и Кении.

В 2004 году бизнесмен основал футбольный клуб Зестафони, который дважды выигрывал чемпионаты Грузии. Также в 2003—2007 годах был одним из основателей и главным акционером Зестафонского ферросплавного завода.