К конкурсу на пост главы ГБР допустили всего 7 человек

К конкурсу на должность директора ГБР допустили минимальное количество кандидатов — всего 7 человек, об этом написал глава правления StateWatch Александр Леменов на своей странице в Фейсбук, сообщает Зеркало недели.

По словам Леменова, допуск к конкурсу всего 7 кандидатов — превращает отбор в откровенный фарс. Соискателями вакантной должности стали — Я.Дорошенко, А.Козленко, С.Коринь, А. Руденко, С.Мережко, А.Тарасюк и исполняющий обязанности директора ГБР на данный момент — Алексей Сухачев.

По мнению Леменова, Сухачев является креатурой “связки” Татаров-Портнов, согласовавших его кандидатуру с главой ОП Андреем Ермаком. При этом уровень квалификации Сухачева вызывает ряд вопросов, поскольку нынешний и.о. директора ГБР не сумел сдать экзамен на знание законодательства в ходе реформы прокуратуры.

Леменов подчеркивает, что в предыдущем конкурсе на должность главы ГБР в 2017 году, подали документы и были допущены к конкурсу более 60 человек.