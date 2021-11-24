Курс валют НБУ на 24 ноября

Курс валют НБУ на 24 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 ноября, достиг уровня 26.86 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 30.24 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.58 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 35.92 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.82 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.41 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.860400 +0.202
EUR Евро 30.235400 +0.176
RUB Рубль 0.357830 +0.001
GBP Фунт стерлингов 35.916400 +0.099
CHF Швейцарский франк 28.817100 +0.056
PLN Польский злотый 6.410600 +0.007

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