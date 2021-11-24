Курс валют НБУ на 24 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 23 ноября, достиг уровня 26.86 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 30.24 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.58 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 35.92 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.82 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.41 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.860400
|EUR
|Евро
|30.235400
|RUB
|Рубль
|0.357830
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.916400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.817100
|PLN
|Польский злотый
|6.410600