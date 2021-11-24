Курс валют НБУ на 24 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 ноября, достиг уровня 26.86 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 30.24 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.58 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 35.92 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.82 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.41 за 1 польский злотый.