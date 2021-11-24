Тихановская раскритиковала Меркель за звонок Лукашенко

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская критически отнеслась к недавнему звонку и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель белорусскому диктатору Александру Лукашенко, сообщает Укринформ.

Свое отношение она выразила в видеообращении к участникам Берлинского внешнеполитического форума. Лукашенко, отметила Тихановская, пытается расколоть ЕС, шантажирует Запад, вынуждая его к диалогу, а затем – легитимизации.

«И он частично добился, чего хотел: Ангела Меркель звонила ему (Лукашенко – ред.)» , - заявила Тихановская.

Она выразила надежду, что этот разговор поможет спасти жизнь мигрантов, но подчеркнула, что «такие звонки не должны стать чем-то нормальным». Оппозиционер верит, что европейские лидеры не будут введены в заблуждение стратегией Лукашенко – легитимизировать себя путем шантажа.

«Если Европа подвергнется давлению, она подорвет свою безопасность» , – предупредила Тихановская.

Она призвала не забывать о страданиях «9,5 млн белорусов, находящихся в заложниках диктатора».

«Я призываю Германию и ЕС оказывать поддержку правозащитным организациям, СМИ и гражданскому обществу... принять комплексную санкционную политику, ведь это кажется наиболее эффективным средством» , - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что у Запада не должно быть иллюзий: Лукашенко нельзя «перевоспитать или унять», ключ к решению ситуации – в комбинации помощи и давления.

«Беларусь – лакмусовая бумажка того, что европейские ценности означают в реальности. Это нетрадиционный случай, и он требует нетрадиционных решений» , - заявила Тихановская.

Участник панельной дискуссии, вице-президент ПАСЕ Андреас Ник, отвечая на упреки Тихановской, отметил, что во время звонка Меркель в Минск «все было сделано, чтобы избежать интерпретаций разговора как легитимизации режима Лукашенко».

Политик считает, что «непродуктивно вставать в идеологическую позу, которая позволит выглядеть хорошо для внутренней аудитории на короткое время, а надо решать проблемы, находить неотложные решения». При этом он добавил, что нельзя "игнорировать связь с большим влиятельным соседом на востоке и не говорить с Путиным".