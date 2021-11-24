США - банкрот? Как первый в истории Америки дефолт скажется на Украине

Экономика США столкнулась с риском первого в истории дефолта. Не исключен вариант, что Штаты совсем скоро перестанут обслуживать свои долги. Финансирование правительства может остановиться уже в следующем месяце, сообщает UBR.

Как заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, технический дефолт, если ничего не предпринять, произойдет в середине декабря. Все будет зависеть от договоренностей между демократами и республиканцами.

Данный вопрос периодически становится предметом торга в политических интригах. Эксперты полагают, что данный случай – не исключение.

"Необходимо понимать, что дефолт – это просрочка в исполнении своих обязательств. Для США внешний долг номинирован в собственной национальной валюте, поэтому тотальный кризис неплатежей исключен", – отметил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Следует понимать, отмечают аналитики, что реальной угрозы дефолта в Штатах нет. Согласование потолка госдолга – это "ежегодное шоу" с заведомо известной концовкой, говорят они.

"К установленному дедлайну стороны придут к компромиссу и согласуют необходимые действия, так как никто не хочет брать на себя ответственность за последствия. Конечно, странно, что решения по столь важному вопросу принимаются в последний момент, но удивительным это уж точно не назовешь", – подмечает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Политические игры

Суть всех этих действий – в выторговывании для себя, своих штатов и избирательных округов приятных бонусов, невозможных в обычной ситуации. Иными словами, республиканцы вовсю пользуются своей возможностью поторговаться и будут заниматься этим делом до последнего.

"В 2019 году лимит на заимствования был вовсе отменен на два года при Трампе, так что республиканцы не отличаются какой-то нелюбовью к займам. Просто у них есть возможность для политического давления и они им воспользуются в разумных пределах" , – говорит Родлер.

Что будет с курсом доллара в случае дефолта

Дефолт США – это сродни падению астероида. Последствия будут сопоставимыми по тяжести. Из порядка $28,4 трлн долга только $6,1 трлн приходится на государственные структуры США, тогда как остальная часть принадлежит страховым, пенсионным фондам, правительствам других стран и т.д.

"Дефолт нанесет сокрушительный удар по всем возможным участникам финансового мира" , – подчеркивает аналитик TeleTrade.

Одновременно с этим, как ни странно это может прозвучать, американская валюта с высокой долей вероятности укрепится. Во время подобной напряженной ситуации инвесторы предпочитают выйти в "кэш".

Однако они не складывают деньги "под матрас", а инвестируют их в краткосрочные гособлигации США.

"Все это приводит к падению рынка акций и росту спроса на доллар США" , – отмечает Гойлов.

Паника инвесторов

В Украине данная новость "подольет масла в огонь" девальвации на фоне очередного обострения в ОРДЛО.

Сейчас большая проблема для нашей страны – это паника инвесторов из-за пугающих заявлений главы военной разведки Украины о планах РФ развязать полномасштабный военный конфликт.

"Нерезиденты могут резко нарастить объемы покупок иностранных валют на межбанке, что приведет к дополнительному ослаблению курса гривны", – заметил аналитик Roboforex.

Что же относительно внешних заимствований, говорит эксперт, то Украина не испытывает сейчас недостатка в финансировании.

Совет директоров МВФ утвердил решение выделить Украине $700 млн и продлить программу "Stand-by" до конца июня 2022 года. Средства уже должны были поступить на счета Минфина во вторник.