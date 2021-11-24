В Афганистане сотня террористов ИГИЛ сдалась правоохранителям
Около сотни членов террористической группировки ИГИЛ сдались правоохранителям на востоке Афганистана, сообщает Укринформ.
"Около сотни боевиков ИГИЛ сдались силовикам в столице провинции Нангархар городе Джалалабад", - говорится в материале Синьхуа.
Отмечается, что сдавшиеся боевики призвали других членов ИГИЛ тоже складывать оружие.
"Прекращение сопротивления бывшим боевикам поможет укрепить мир и стабильность в горной провинции", - утверждает издание.