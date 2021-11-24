В Афганистане сотня террористов ИГИЛ сдалась правоохранителям

В Афганистане сотня террористов ИГИЛ сдалась правоохранителям

Около сотни членов террористической группировки ИГИЛ сдались правоохранителям на востоке Афганистана, сообщает Укринформ.

"Около сотни боевиков ИГИЛ сдались силовикам в столице провинции Нангархар городе Джалалабад", - говорится в материале Синьхуа.

Отмечается, что сдавшиеся боевики призвали других членов ИГИЛ тоже складывать оружие.

"Прекращение сопротивления бывшим боевикам поможет укрепить мир и стабильность в горной провинции", - утверждает издание.

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