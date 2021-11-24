В ряде городов Бразилии отменили карнавал

Из-за возможного распространения COVID-19 более полусотни городов Бразилии решили отказаться от проведения карнавалов, сообщает Укринформ.

"По меньшей мере 58 городов в юго-восточных бразильских штатах Сан Паулу и Минас Жерес решили отменить карнавал в этом году из-за беспокойства относительно вспышек COVID-19" , - говорится в материале издания Синьхуа.

Отмечается, что несколько отменивших карнавал городов также имеют серьезные финансовые проблемы.

“Во время карнавала нас будут посещать люди со всей страны. Мы не можем рисковать после всех причиненных пандемией страданий” , - сказал Александер Ферейра, мэр города Франко, отказавшийся от празднования.

В то же время власти города Рио-де-Жанейро, где проходит самый известный бразильский карнавал, подтвердили свое намерение провести его в этом году.

Синьхуа напоминает, что в прошлом году знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро был упразднен, поскольку приходился на вторую смертоносную волну COVID-19 в Бразилии.