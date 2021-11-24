Пять модных стилей праздничного декора 2022
Украшать жилище к Новому году и Рождеству многие начинают задолго до его наступления – это позволяет создать атмосферу праздника. Эксперты советуют первым делом определиться с общей стилистикой. В таком случае отдельные зоны квартиры или дома не окажутся разрозненными, а все элементы дизайна будут гармонировать, сообщает Профиль.
Декораторы и дизайнеры интерьеры выделяют пять основных рождественско-новогодних направлений 2021/2022 года.
Скандинавский стиль
Скандинавская эстетика хорошо сочетается с новогодней атмосферой. Кроме того, этот стиль один из самых популярных как в 2021-м, так и в следующем, 2022 году. Его элементы:
- лесные животные, особенно олени – это могут быть статуэтки, их изображения на текстиле и пр.;
- природная цветовая гамма;
- декоративные домики, фонарики, свечи;
- сухие ветки и еловые лапы.
Экостиль
Экологический стиль особенно хорошо подходит интерьеру загородного дома. Это направление не предполагает вычурности, такой новогодний интерьер легко оформить своими руками. Используйте:
- натуральные ткани;
- украшения из засушенных фруктов, шишек, желудей и пр.;
- керамическую и глиняную посуду.
Минимализм
Он постепенно выходит за рамки конкретного стиля. Сегодня минималистичным может быть и хай-тековский, и эко-интерьер:
- украшения простой формы, с минимумом деталей;
- сдержанные цвета, простые принты;
- однотонный текстиль и посуда;
- отказ от мишуры, разноцветных лампочек и подобных украшений.
Ретро
Украшая дом к Новому году-2022, вдохновляться можно собственными детскими воспоминаниями. Также в моде американский и европейский винтажный декор 60-х и 70-х годов ХХ века. Подойдут:
- советские елочные игрушки;
- старые открытки или бумажные гирлянды-растяжки;
- сохранившиеся на антресолях ретро-фигурки Деда Мороза и Снегурочки.
Кантри
Он хорошо подходит для интерьера загородного дома, но сегодня модно использовать деревенскую стилистику и в декоре городской квартиры. К Новому году ее можно украсить:
- различным хенд-мейдом;
- старыми елочными игрушками;
- деревянными статуэтками и другими украшениями из дерева;
- вязаным и вышитым текстилем;
- хорошо будут смотреться грубоватые фактуры, необработанные материалы – глиняные тарелки, деревянные подставки для посуды и пр.