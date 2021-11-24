Пять модных стилей праздничного декора 2022

Украшать жилище к Новому году и Рождеству многие начинают задолго до его наступления – это позволяет создать атмосферу праздника. Эксперты советуют первым делом определиться с общей стилистикой. В таком случае отдельные зоны квартиры или дома не окажутся разрозненными, а все элементы дизайна будут гармонировать, сообщает Профиль.

Декораторы и дизайнеры интерьеры выделяют пять основных рождественско-новогодних направлений 2021/2022 года.

Скандинавский стиль

Скандинавская эстетика хорошо сочетается с новогодней атмосферой. Кроме того, этот стиль один из самых популярных как в 2021-м, так и в следующем, 2022 году. Его элементы:

  • лесные животные, особенно олени – это могут быть статуэтки, их изображения на текстиле и пр.;
  • природная цветовая гамма;
  • декоративные домики, фонарики, свечи;
  • сухие ветки и еловые лапы.
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Экостиль

Экологический стиль особенно хорошо подходит интерьеру загородного дома. Это направление не предполагает вычурности, такой новогодний интерьер легко оформить своими руками. Используйте:

  • натуральные ткани;
  • украшения из засушенных фруктов, шишек, желудей и пр.;
  • керамическую и глиняную посуду.
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Минимализм

Он постепенно выходит за рамки конкретного стиля. Сегодня минималистичным может быть и хай-тековский, и эко-интерьер:

  • украшения простой формы, с минимумом деталей;
  • сдержанные цвета, простые принты;
  • однотонный текстиль и посуда;
  • отказ от мишуры, разноцветных лампочек и подобных украшений.
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Ретро

Украшая дом к Новому году-2022, вдохновляться можно собственными детскими воспоминаниями. Также в моде американский и европейский винтажный декор 60-х и 70-х годов ХХ века. Подойдут:

  • советские елочные игрушки;
  • старые открытки или бумажные гирлянды-растяжки;
  • сохранившиеся на антресолях ретро-фигурки Деда Мороза и Снегурочки.
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Кантри

Он хорошо подходит для интерьера загородного дома, но сегодня модно использовать деревенскую стилистику и в декоре городской квартиры. К Новому году ее можно украсить:

  • различным хенд-мейдом;
  • старыми елочными игрушками;
  • деревянными статуэтками и другими украшениями из дерева;
  • вязаным и вышитым текстилем;
  • хорошо будут смотреться грубоватые фактуры, необработанные материалы – глиняные тарелки, деревянные подставки для посуды и пр.
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