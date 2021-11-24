Под Винницей обнаружили поселение трипольской культуры
Под Винницей археологи исследовали найденные остатки поселений эпохи энеолита и бронзы, городище железного века, курганы и артефакты, сообщает РБК-Украина.
Об этом передали на сайте Национальной академии наук Украины.
Ученые обнаружили гигантское поселение трипольской культуры Белый Камень площадью почти 150 га, расположенное на границе Ольгопольской и Чечельницкой ОТО, а также поселения последней четверти V тыс. до н.э. в микрорегионе.
В общей сложности ученые обследовали около 140 разновременных археологических объектов.
Совместные полевые работы украинских археологов Академии и Исследовательского центра Университета имени Кристиана Альбрехта в Киле (Германия) по проекту "Агломерации поселений на мегапоселениях Кукутени-Триполье" в юго-восточной части Винницкой области продолжались свыше семи недель.
Еще летом эта же международная команда исследователей провела раскопки поселения трипольской культуры Кисница Городковской ОГО Тульчинского района Винницкой области.
Планировочную структуру поселения изучали с 2018 методом магнитной разведки и по результатам радиоуглеродного анализа датировали серединой IV тыс. до н.э.
В этом году были раскопаны 4 кургана, которые продемонстрировали вариабельность погребальных традиций жителей региона (прежде позднеримского времени).
"Можно предполагать, что эти захоронения принадлежат населению так называемой культуры карпатских курганов, основной ареал распространения которой локализован западнее р. Днестр", - говорится в публикации.
Также отмечается, что расположение этих курганов восточнее Днестра предварительно может свидетельствовать о расширении территории распространения культуры.
"Не следует исключать и принадлежности погребенных к носителям черняховской культуры, поскольку в ее среде известно об отдельных случаях подкурганных захоронений", - рассказали ученые.
Ингумационное захоронение под одной из насыпей свидетельствует, что курган первоначально был построен в середине III тыс. до н.э. носителями культуры шнуровой керамики, и уже в имеющуюся насыпь было помещено кремационное захоронение позднеримского времени.
Среди инвентаря, которым сопровождали погребенную эпоху бронзы, ученые обнаружили каменный топор, кремневые наконечники стрел и керамический сосуд.