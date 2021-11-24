Под Винницей обнаружили поселение трипольской культуры

Под Винницей археологи исследовали найденные остатки поселений эпохи энеолита и бронзы, городище железного века, курганы и артефакты, сообщает РБК-Украина.

Об этом передали на сайте Национальной академии наук Украины.

Ученые обнаружили гигантское поселение трипольской культуры Белый Камень площадью почти 150 га, расположенное на границе Ольгопольской и Чечельницкой ОТО, а также поселения последней четверти V тыс. до н.э. в микрорегионе.

В общей сложности ученые обследовали около 140 разновременных археологических объектов.

Совместные полевые работы украинских археологов Академии и Исследовательского центра Университета имени Кристиана Альбрехта в Киле (Германия) по проекту "Агломерации поселений на мегапоселениях Кукутени-Триполье" в юго-восточной части Винницкой области продолжались свыше семи недель.

Еще летом эта же международная команда исследователей провела раскопки поселения трипольской культуры Кисница Городковской ОГО Тульчинского района Винницкой области.

Исследование ямы в поселении трипольской культуры Кисница (фото: Виталий Рудь / nas.gov.ua)

Планировочную структуру поселения изучали с 2018 методом магнитной разведки и по результатам радиоуглеродного анализа датировали серединой IV тыс. до н.э.

Скриншоты 3D-модели земляной конструкции, окруженной палисадом (автор: Марчин Лавничак / фото: sketchfab.com/)

В этом году были раскопаны 4 кургана, которые продемонстрировали вариабельность погребальных традиций жителей региона (прежде позднеримского времени).

"Можно предполагать, что эти захоронения принадлежат населению так называемой культуры карпатских курганов, основной ареал распространения которой локализован западнее р. Днестр" , - говорится в публикации.

Также отмечается, что расположение этих курганов восточнее Днестра предварительно может свидетельствовать о расширении территории распространения культуры.

Вид на курганы над р. Ров возле с. Токаровка (фото: Петр Влодарчак / nas.gov.ua)

Курганы раннего железного века возле с. Токаревка во время раскопок (фото: Виталий Рудь / nas.gov.ua)

"Не следует исключать и принадлежности погребенных к носителям черняховской культуры, поскольку в ее среде известно об отдельных случаях подкурганных захоронений" , - рассказали ученые.

Ингумационное захоронение под одной из насыпей свидетельствует, что курган первоначально был построен в середине III тыс. до н.э. носителями культуры шнуровой керамики, и уже в имеющуюся насыпь было помещено кремационное захоронение позднеримского времени.

Раскопки кургана позднеримского времени возле с. Волица (фото: Ян Романишин / nas.gov.ua)

Среди инвентаря, которым сопровождали погребенную эпоху бронзы, ученые обнаружили каменный топор, кремневые наконечники стрел и керамический сосуд.

Фрагмент орудия труда из рога, найденный в заполнении ямы в поселении трипольской культуры Кисница (фото: Виталий Рудь / nas.gov.ua)