В Киеве и области предупредили о гололедице
Синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах Киева и области утром 24 ноября. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают придерживаться рекомендаций:
- придерживаться дистанции между автомобилями;
- соблюдать скоростной режим;
- во время езды не совершать резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.