В Киеве и области предупредили о гололедице

Синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах Киева и области утром 24 ноября. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.﻿

"Утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица (І уровень опасности)" , - говорится в сообщении.

Спасатели призывают придерживаться рекомендаций: