В Киеве и области предупредили о гололедице

В Киеве и области предупредили о гололедице
Фото: Pixabay

Синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах Киева и области утром 24 ноября. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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    Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.﻿

    "Утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

    Спасатели призывают придерживаться рекомендаций:

    • придерживаться дистанции между автомобилями;
    • соблюдать скоростной режим;
    • во время езды не совершать резких маневров;
    • приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.

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