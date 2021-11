Стали известны номинанты на премию Грэмми-2022: кто в лидерах

В США объявили перечень номинантов на одну из самых престижных музыкальных премий "Грэмми". В фаворитах – американская певица и актриса Оливия Родриго, выдвинутая сразу во всех четырех основных номинациях, сообщает УНИАН.

18-летняя актриса претендует на премию за лучший альбом года, как лучшая исполнительница, запись года и песню года. Среди ее основных конкурентов – Билли Айлиш и эпатажный рэпер Lil Nas X.

Шведский группа Abba номинировалась в категории "Запись года" с синглом Still Have Faith In Yo, выпущенным в сентябре, а трек британского поп-исполнителя Эда Ширана Bad Habits попал в категорию "Песня года".

Среди представленных номинантов на "Грэмми" - британская поп-группа Coldplay, джазовый клавишник Джон Батист (11 номинаций!), Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R могут получить по 8 премий.

Полный перечень номинантов

Альбом года

Джон Батист - "We Are"

Тони Беннет & Lady Gaga – "Love For Sale"

Джастин Бибер – "Justice"

Doja Cat – "Planet Her"

Билли Айлиш - "Happier Than Ever"

H.E.R. – "Back Of My Mind"

Lil Nas X – "Montero"

Оливия Родриго – "Sour"

Тейлор Свифт - "Evermore"

Кенни Вест – "Donda"

Песня года

Эд Ширан - "Bad Habits"

Алиша Киз и Бренди Карлайл - "A Beautiful Noise"

Оливия Родриго - "Drivers License"

H.E.R – "Fight For You"

Билли Айлиш - "Happier Than Ever"

Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"

Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)

Джастин Бибер ft Даниэль Цезарь & Giveon – "Peaches"

"Silk Sonic" – "Leave The Door Open"

Бренди Карлайл - "Right On Time"

Запись года

Abba – "I Still Have Faith In You"

Джон Батист - "Freedom"

Тонни Беннет и Lady Gaga – "I Get A Kick Out Of You"

Джастин Бибер ft Даниэль Цезарь & Giveon – "Peaches"

Бренди Карлайл - "Right On Time"

Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"

Билли Айлиш - "Happier Than Ever"

Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)

Оливия Родриго - "Drivers License"

"Silk Sonic" – Leave The Door Open

Лучший молодой исполнитель

Арудж Афтаб (Arooj Aftab)

Джимми Аллен (Jimmie Allen)

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Арло Паркс (Arlo Parks)

Оливия Родриго

Saweetie

Очередная церемония вручения "Грэмми" состоится 31 декабря.