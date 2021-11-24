Действия РФ крайне необычны – замгенсека НАТО о войсках у границ Украины

В НАТО считают нынешнее крупное расширение российского военного присутствия вокруг Украины крайне необычным. В Альянсе допускают необходимость провести деэскалацию, а также убеждают российскую сторону отказаться от военного наращивания, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что РФ "притворяется", заверяя, что проводит таким образом учения на своей территории.

"Это очень необычно, и мы убеждаем российскую сторону отказаться от военного наращивания, которое происходит практически по всему периметру Украины" , – подчеркнул Джоанэ.

Он настаивает на необходимости избежать "риска ложных интерпретаций и эскалации".

"Повторю: НАТО является организацией для сдерживания угроз, и риторика, что НАТО представляет потенциальную угрозу для России, просто неверная" , – заявил замгенсека НАТО.

"Мы также поддерживаем усилия международного сообщества найти дипломатическое решение затянувшейся проблеме восточной Украины, нормандский процесс, другие попытки международного сообщества сделать это" , – добавил политик.

По его словам, НАТО и ЕС выступают с одних позиций в вопросах Украины, Молдовы и Грузии, считая их сильными партнерами, поэтому обеспокоены необычной военной активностью России.

"Но я не буду спекулировать на предмет того, что является причиной столь странных действий российских военных вокруг Украины" , – подчеркнул Джоанэ.

Он в который раз подтвердил, что Альянс полностью поддерживает Украину и будет и дальше оказывать ей политическую и практическую помощь. Также Джоанэ подчеркнул, что в НАТО по-прежнему рассматривают Крым как суверенную территорию Украины, и так будет всегда.