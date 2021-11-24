Украинский экспорт в ЕС вырос в 1,5 раза

Двусторонняя торговля между Украиной и Европейским Союзом активно развивается, сообщает AgroPortal.

Об этом заявила председатель Госпродслужбы Владислава Магалецкая во время 6-го заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

«Переговоры с европейскими коллегами проходят на фоне активного роста торговых взаимоотношений. Так, за 9 месяцев 2021 г. украинский экспорт в ЕС вырос на 54%. При этом рост касается не только сырья. К примеру, рост по готовым пищевым продуктам составил 25%. Мы имеем значительный прекрасный прогресс, однако много работы еще впереди», — рассказала она.

По словам Владиславы Магалецкой, активное усиление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, в торговле, будет происходить в рамках взаимного сближения экономик.