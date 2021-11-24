Анастасия Приходько показала трогательные фото с детьми

Украинская певица Анастасия Приходько впервые четко показала лицо младшего сына Луки, которому скоро исполнится 8 месяцев, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Артистка снялась в трогательной фотосессии со своими тремя детьми и поделилась снимками в Instagram. На фото Анастасия предстала в классическом брючном костюме коричневого цвета. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж. 

Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь.

Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми
фото: instagram.com/prykhodko_official
Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми
фото: instagram.com/prykhodko_official

"Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а ещё играть с сестрой и братом. И передаём всем вам огроооомный привет", - поделилась Приходько.

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