Анастасия Приходько показала трогательные фото с детьми

Украинская певица Анастасия Приходько впервые четко показала лицо младшего сына Луки, которому скоро исполнится 8 месяцев, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Артистка снялась в трогательной фотосессии со своими тремя детьми и поделилась снимками в Instagram. На фото Анастасия предстала в классическом брючном костюме коричневого цвета. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь.

фото: instagram.com/prykhodko_official

фото: instagram.com/prykhodko_official