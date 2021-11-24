Закон об олигархах: почему "слугам" захотелось уволить Денисову

В парламенте зарегистрировано постановление, предусматривающее возможность уволить уполномоченного по правам человека. Репрессировать Людмилу Денисову монобольшинство может из-за ее "особой позиции" относительно закона об олигархах, но не только, пишет Игорь Петренко, Depo.ua.

На сайте Верховной Рады появился проект постановления №6322, предусматривающий образование парламентской Временной специальной комиссии (ВСК) для проверки возможных фактов нарушения присяги Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Автор проекта – член фракции "Слуга народа" Максим Дырдин, мажоритарщик из Николаева. Этот депутат в составе авторских коллективов успел поставить автограф под рядом принятых законов, в частности, законом о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине, постановлении об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины и т.д.

Согласно документу, ВСК должна состоять из девяти нардепов, которые, проверив деятельность омбудсмена на предмет нарушения ею присяги, будут готовить заключение о наличии оснований для увольнения Денисовой. Результат работы комиссии должен быть заслушан на пленарном заседании не позднее трех месяцев со дня образования ВСК.

Результат, который получит эта комиссия, можно спрогнозировать исходя из ее состава: главой ВСК Дырдин предлагает самого себя, заместителем видит Владислава Поляка, представляющего депутатскую группу "Доверие" — верного сателлита "слуг" во всех важных голосованиях в парламенте. Также в состав спецкомиссии предлагается избрать шестерых членов фракции "Слуга народа" (в т.ч. таких известных, как Галина Третьякова и Евгения Кравчук) и единственного "чужого" депутата — Анжелику Лабунскую от фракции "Батькивщины". Другие фракции и группы парламента своих представителей в будущую комиссию не подали.

Как Денисова стала уполномоченным Верховной Рады по правам человека

На этот пост Людмила Денисова была избрана 15 марта 2018 года. До этого эта должность год была вакантной: срок полномочий предыдущего омбудсмена, Валерии Лутковской, истек в апреле 2017-го. К качеству работы последней тоже возникали вопросы у законодателей. Основной период ее деятельности пришелся на время правления регионалов, и омбудсмену сильно помешала чрезмерная политическая осторожность, особенно нежелание расставить акценты в делах о заключении Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. После Революции Достоинства даже шла речь о досрочном увольнении Лутковской, но из-за рекомендаций представителей международных организаций, ввиду нестабильной ситуации в стране, нардепы от этой идеи отказались.

Людмила Денисова политических скандалов избежала – за исключением того дня, когда депутаты парламента 8-го созыва отдали 280 голосов за ее назначение омбудсменом. Тогда парламент изменил процедуру избрания уполномоченного по правам человека: закон об уполномоченном предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями, а Денисову избирали открыто, нажатием кнопки. Процедура голосования вызвала возмущение у фракции БПП. Также, по данным расследователей Bihus.info, сообщалось, что Денисова якобы является одним из контролеров компании из Крыма, которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российской налоговой. Однако дальнейшего развития эти сообщения не получили.

Ранее уроженка Архангельска, 61-летняя Людмила Денисова, которая накануне развала СССР, в начале 90-х, работала на должности юриста Крымского областного комитета комсомола, поработала министром экономики и финансов АР Крым, главой Министерства социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010 годы) и Арсения Яценюка (2014 год), народным депутатом четырех созывов, председателем комитета парламента по социальной политике. В октябре-2009 она заняла 15-е место в топ-100 "самых влиятельных женщин Украины".

Уполномоченный по правам человека в Украине избирается на пять лет, то есть срок полномочий Денисовой должен был истечь в 2023 году. Какие основания для досрочного ее отстранения неожиданно обнаружили представители власти?

В чем обвиняют Денисову: гражданин Качура Д.М. против омбудсмена

Формальным мотивом создания ВСК в пояснительной записке к постановлению указано, что руководители депутатских фракций и групп Верховной Рады получили от гражданина Качуры Д. М. шесть заявлений об увольнении Денисовой. Основанием для увольнения Денисовой гражданин Качура отметил ряд принятых в 2019-2020 гг. решений Окружного административного суда Киева, подтвержденных Шестым апелляционным админсудом. Эти суды признали противоправным отказ омбудсмена рассматривать электронные обращения гражданина Качуры Д. М. и журналистские обращения, и обязали Денисову рассмотреть обращение истца.

Суды пришли к выводу, что Уполномоченный по правам человека не в полном объеме рассмотрела обращение Качуры Д.М. Принципиальный гражданин Качура Д. М. отмечает, что по состоянию на август 2021 года решения судов не выполнены, и на этом основании просит вынести вопрос об увольнении Уполномоченного из-за нарушения присяги.

В чем действительно провинилась Денисова

Если рассматривать заявление гражданина Качуры исключительно как повод "слугам" прицепиться к Денисовой (чем оно, скорее всего, допустим, и является), реальной причиной хотеть ее увольнения для зекоманды может быть близость омбудсмена к группе влияния Арсена Авакова. Последний остается одной из заметных фигур партии "Народный фронт", в состав парламентской фракции которой перед избранием омбудсменом входила Денисова.

В июле Аваков, напомним, уволился с должности министра внутренних дел, а через четыре месяца спустя дал большое интервью на канале Ахметова и раскритиковал, в частности, закон об олигархах. Ранее критически отнеслась к этому еще законопроекту и Денисова, она обратилась к тогдашнему спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором подчеркнула, что проект закона не соответствует Конституции и призвала направить его в Венецианскую комиссию. Затем она также заявила, что инициирует рассмотрение Конституционного Суда, если закон об олигархах будет принят без изменений.

Так что в желании уволить Денисову можно увидеть стремление не только избавиться от "человека Авакова", но и отомстить за преграды, которые он ставил закону об олигархах. И при этом уберечься от следующих претензий омбудсмена, которые она начнет выдвигать, когда закон об олигархах начнет работать против конкретных лиц.

Смогут ли "слуги" досрочно уволить Денисову

Не факт, учитывая, что в рядах монобольшинства теперь есть два десятка депутатов из группы Разумкова. Который сейчас прямо-таки не вылезает из каналов Ахметова.

Голосование за результат работы "антиденисовской" ВСК, таким образом, тоже под вопросом. Возможно потому, что уверенности в победе в этой авантюре нет и подпись под постановлением о создании ВСК поставил рядовой "слуга", а не кто-то из топов фракции.

Денисова в свою очередь на все эти телодвижения может ответить обращением к европейским и американским коллегам с просьбой дать оценку действиям Верховной Рады.